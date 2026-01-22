La denuncia laboral en contra de Keylor Navas quedó archivada en Francia luego de los trabajos de investigación realizada por la Fiscalía de Versalles, por lo que el futbolista quedó libre.

De acuerdo con la información, esta demanda la interpuso un exempleado de Keylor Navas, quien lo señaló de haber violado el código laboral vigente en Francia, pues no tenía contrato.

Keylor Navas queda libre de denuncia laboral en Francia (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Fiscalía de Versalles cierra caso contra Keylor Navas tras denuncia laboral en Francia

Un exempleado de Keylor Navas presentó una denuncia laboral en el tribunal de Versalles en mayo de 2024, acusando al futbolista de hacerlo trabajar sin contrato y sin un horario fijo.

Este miércoles 21 de enero, la Fiscalía de Versalles informó a la agencia AFP que la denuncia laboral en Francia contra Keylor Navas quedó cerrada, por lo que el arquero quedó libre.

Pese a esto, la versión del exempleado señala que trabajó como asistente de Keylor Navas y su familia por años, en los que no tenía las condiciones de trabajo ajustadas al derecho social de Francia.

Los reportes indican que el abuso laboral habría sucedido desde 2021 mientras Keylor Navas, futbolista de Costa Rica, jugaba en el París Saint-Germain, equipo que dejó a mediados de 2024.