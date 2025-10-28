En estos meses, a los equipos de la Liga MX se les dió por contratar estrellas que brillaron en Europa. Pasó con Sergio Ramos a Rayados, Keylor con Pumas y por supuesto, James Rodríguez con el Club León.

Desde el comienzo las cosas no pintaron bien para James Rodríguez y menos para el Club León. El colombiano llegaba después de un mal paso por el Rayo Vallecano de España, una constante que pasaba por su equipos pasados.

Sin embargo, en sus primeros partidos de la Liga MX se vio con una buena actitud. Pero fue de parte de su equipo que no recibió lo prometido.

Es decir, el exReal Madrid llegaba con los Panzas Verdes principalmente por el Mundial de Clubes. Pero pasó lo inevitable, al ser parte de la multipropiedad le quitaron su lugar y de esa forma, el futbolista se quedó sin estar en este gran torneo.

A partir de ahí, hubo un bajón de rendimiento en ambas partes. Incluso pasaron diferentes técnicos hasta ahora, que es Nacho Ambriz el dirigente.

¿Sigue en la Liga MX? Revelan cuál será el futuro de James Rodríguez en el Club León

Según el reportero Paco Vela, James Rodríguez ya no será parte del Club León terminando el Apertura 2025. Parece que ni el futbolista ni el equipo están conformes uno con el otro.

La directiva del León no está muy contenta con el rendimiento de James Rodríguez, por lo que ya prepara el siguiente torneo sin su estrella.

El periodista también dice que no es un problema con el entrenador, Nacho Ambriz, y que incluso mantienen una buena relación. Otra cosa, es que quieren hacer espacio en su masa salarial, pues el ex del Bayern Munich gana 600 mil dólares mensuales.

Además, es clara la diferencia del colombiano cuando va a su selección y cuando juega en la Liga MX. Ahora, no se conoce el futuro del futbolista, pues recordemos que su objetivo es llegar al Mundial 2026 de la mejor forma posible.

James Rodríguez con el Club León (Eduardo Serratos / Mexsport)

Los números que dejó James Rodríguez con León

Parece ser que a James Rodríguez solo le quedan 2 partidos con León, contra América y Puebla. Seguramente no van a clasificar pues se encuentran en el lugar 17 de la tabla.

James Rodríguez llegó en enero del 2025 y firmó contrato por un año. En estos casi 6 meses jugó 32 partidos, en los cuales anotó 5 goles y dejó 8 asistencias.