El Play-In de la Liga MX enfrenta a Tijuana vs FC Juárez en el cierre de esta primera fase; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Tijuana parte como favorito para continuar en la fase fina de la Liga MX, mientras qie el FC Juárez tendrá otra oportunidad midiéndose con el ganador de Pachuca vs Pumas, por el último boleto.
Tijuana vs FC Juárez: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX
El pronóstico del partido Tijuana vs FC Juárez es victoria, 2-0, a favor de los Xolos, que se convertirán en el séptimo invitado a la fase final del Apertura 2025 en la Liga MX.
Tijuana vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX
Xolos de Tijuana pondrá esta posible alineación ante el FC Juárez, en el partido del Play-In de la Liga MX.
Portero
- Antonio Rodríguez
Defensas
- Jesús Vega
- Unai Bilbao
- Jesús Gómez
- Pablo Ortiz
- Rafael Fernández
Medios
- Domingo Blanco
- Iván Tona
- Ramiro Árciga
- Kevin Castañeda
Delantero
- Mourad El Ghezouani
El FC Juárez saltará con esta posible alineación a la cancha del Estadio Caliente en el partido del Play-In de la Liga MX.
Portero
- Sebastián Jurado
Defensas
- Alejandro Mayorga
- Jesús Murillo
- Moisés Mosquera
- Denzell García
Medios
- Homer Martínez
- Madson
- Rodríguez,
- Dieter Villalpando
- Ricardinho
Delantero
- Óscar Estupiñán
Tijuana vs FC Juárez: Fecha y horario del partido de Play-In de la Liga MX
Tijuana vs FC Juárez cierran las acciones del Play-In de la Liga MX el jueves 20 de noviembre, a las 21 horas, tiempo del centro de México.
Tijuana vs FC Juárez: Canal para ver el Play-In de la Liga MX
Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido del Play-In de la Liga MX, Tijuana vs FC Juárez.
- Partido: Tijuana vs FC Juárez
- Fase: Play-In de la Liga MX
- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Caliente TV y FOX One
¿Cómo llegan Tijuana y FC Juárez al partido de Play-In de la Liga MX?
Tijuana no pudo calificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero con 24 puntos se ubicó en la séptima posición del torneo de la Liga MX, lo que le permite recibir en Play-In al FC Juárez.
El FC Juárez, rival de Tijuana en el Play-In de la Liga MX, sumó un punto menos que los Xolos, pero en la realidad tiene pocas oportunidades de salir con la victoria del Estadio Caliente.
Criterio de desempate en el Play In de la Liga MX
La fase de Play-In de la Liga MX se juega en partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en el torneo, en este caso Tijuana por encima del FC Juárez.
En caso de que el Tijuana vs FC Juárez termine en empate tras el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en serie de penaltis.