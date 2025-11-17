El Play-In de la Liga MX enfrenta a Tijuana vs FC Juárez en el cierre de esta primera fase; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Tijuana parte como favorito para continuar en la fase fina de la Liga MX, mientras qie el FC Juárez tendrá otra oportunidad midiéndose con el ganador de Pachuca vs Pumas, por el último boleto.

Tijuana vs FC Juárez: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX

El pronóstico del partido Tijuana vs FC Juárez es victoria, 2-0, a favor de los Xolos, que se convertirán en el séptimo invitado a la fase final del Apertura 2025 en la Liga MX.

Tijuana vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX

Xolos de Tijuana pondrá esta posible alineación ante el FC Juárez, en el partido del Play-In de la Liga MX.

Portero

Antonio Rodríguez

Defensas

Jesús Vega

Unai Bilbao

Jesús Gómez

Pablo Ortiz

Rafael Fernández

Medios

Domingo Blanco

Iván Tona

Ramiro Árciga

Kevin Castañeda

Delantero

Mourad El Ghezouani

El FC Juárez saltará con esta posible alineación a la cancha del Estadio Caliente en el partido del Play-In de la Liga MX.

Portero

Sebastián Jurado

Defensas

Alejandro Mayorga

Jesús Murillo

Moisés Mosquera

Denzell García

Medios

Homer Martínez

Madson

Rodríguez,

Dieter Villalpando

Ricardinho

Delantero

Óscar Estupiñán

Tijuana vs FC Juárez: Fecha y horario del partido de Play-In de la Liga MX

Tijuana vs FC Juárez cierran las acciones del Play-In de la Liga MX el jueves 20 de noviembre, a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana vs FC Juárez: Canal para ver el Play-In de la Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido del Play-In de la Liga MX, Tijuana vs FC Juárez.

Partido: Tijuana vs FC Juárez

Fase: Play-In de la Liga MX

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llegan Tijuana y FC Juárez al partido de Play-In de la Liga MX?

Tijuana no pudo calificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero con 24 puntos se ubicó en la séptima posición del torneo de la Liga MX, lo que le permite recibir en Play-In al FC Juárez.

El FC Juárez, rival de Tijuana en el Play-In de la Liga MX, sumó un punto menos que los Xolos, pero en la realidad tiene pocas oportunidades de salir con la victoria del Estadio Caliente.

Criterio de desempate en el Play In de la Liga MX

La fase de Play-In de la Liga MX se juega en partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en el torneo, en este caso Tijuana por encima del FC Juárez.

En caso de que el Tijuana vs FC Juárez termine en empate tras el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en serie de penaltis.