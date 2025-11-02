Ya es seguro, James Rodríguez no seguirá en el León. Sin embargo, parece que se quiere quedar en la Liga MX y el América es el equipo que mejor le quedaría.

Es por eso que te decimos 5 razones por las que James Rodríguez encajaría de manera perfecta en el América. Pero primero, veamos qué pasó con León y porqué no tuvo el desempeño esperado.

Todo comenzó a ir en picada cuando los Panzas Verdes no fueron al Mundial de Clubes, por compartir dueño con Pachuca. Ese torneo, fue la razón por la que el colombiano llegó a la Liga MX, pero no pudo participar.

A partir de ahí, el rendimiento del Club León en cancha fue muy malo. Los resultados no se dieron y en este Apertura 2025 ni si quiera van a clasificar al Play In. Se encuentran en el antepenúltimo puesto.

¿James Rodríguez al América? Las 4 razones por las que el crack colombiano quedaría a la perfección en las Águilas

La posición que le hace falta al América: Sin duda, desde la salida de Diego Valdés, el equipo necesita un media punta y James Rodríguez puede encajar perfecto, por su talento.

James Rodríguez ya se adaptó a la Liga MX: Después de un semestre, el colombiano ya no necesitaría mucho tiempo para acostumbrarse al futbol mexicano.

No tienen cobradores como James: Las Águilas no se caracterizan por ser bueno en las acciones a balón parado y el jugador del León es especialista en eso. Subirían un escalón en su nivel.

Rodríguez necesita de las Águilas: Si el mediocampista quiere ir al Mundial 2026, tiene que llegar al Nido. No puede encontrar mejor nivel y lo haría llegar de mejor manera a la justa más importante.

James Rodríguez con León (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

América ya rechazó una vez a James Rodríguez

Podemos decir mil razones, pero tenemos que ver la realidad. Y es que América no tiene pensado en contratar a James Rodríguez. Una de las razones es su alto salario.

Resulta que James Rodríguez ganaría unos 600 mil dólares al mes, y para el América no lo vale. Incluso, lo confesó Santiago Baños a Herriberto Murrieta: “también se lo habían ofrecido al América hace tiempo, hace algunos meses, y que no le interesaba en lo absoluto, pero no sé si ahora pudiera haber cambiado de parecer”