La NFL continúa su temporada 2025-2026 y en la Semana 6 se miden Lions vs Chiefs; en esta nota te detallamos el día, hora y canal para ver el partido.

La Semana 6 de la NFL inicia con el partido Eagles vs Giants, el jueves 9 de octubre, pero el partido Lions vs Chiefs se roba la atención.

Lions vs Chiefs: Día para ver el partido de la Semana 6 de la NFL

El grueso de la Semana 6 de la NFL se jugará el domingo 12 de octubre, y en un gran partido, Lions visitará el emparrillado de los Chiefs.

Doce partidos de la Semana 6 se jugarán el domingo 12 de octubre, dejando para el Monday Night, los juegos Bills vs Falcons y Bears vs Commanders.

Lions vs Chiefs: Hora para ver el partido de la Semana 6 de la NFL

A las 18:20 horas se dará la patada inicial en el partido Lions vs Chiefs, el domingo 12 de octubre, como parte de la Semana 6 de la NFL.

Lions vs Chiefs: Canal para ver el partido de la Semana 6 de la NFL

Disney+ y ESPN transmitirán el partido de la Semana 6 del NFL, Lions vs Chiefs.

Lions vs Chiefs

Fase: Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arrowhead Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Lions vs Chiefs: ¿Cómo llegan los equipos a la Semana 6 de la NFL?

Detroit Lions llega a su choque ante los Kansas City Chiefs como una escuadra que ha sabido levantarse tras el tropiezo de la primera semana, que puede sorprender a los locales en la Semana 6 de la NFL.

Lions ha ganado cuatro partidos seguidos, pero se enfrentan a un entorno difícil en Kansas City, donde Patrick Mahomes y los Chifes necesitan la victoria.

Patrick Mahomes y los Chiefs están en territorio inexplorado. Una marca de 2-3 tiene a Kansas City con más preguntas que respuestas.

Lions presume a la ofensiva más productiva de la NFL, en busca su quinto partido consecutivo con al menos 34 puntos en su cuenta.