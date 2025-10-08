La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 6; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 5 de la NFL en la que los Bills perdieron el invicto ante Patriots, siguen las acciones en la Semana 6.
NFL Semana 6: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 6 de la NFL será el jueves 9 de octubre, y sobre el emparrillado del MetLife Stadium se enfrentarán Eagles vs Giants.
Eagles vs Giants
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Jueves 9 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN
NFL Semana 6: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 6 de la NFL se jugarán el domingo 12 de octubre, destacando el duelo Lions vs Chiefs. Además del Broncos vs Jets, que se disputará en Inglaterra.
Broncos vs Jets
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX y NFL Network
Seahawks vs Jaguars
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 Y DAZN
Chargers vs Dolphins
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y DAZN
Rams vs Ravens
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX, ESPN 4 y DAZN
Cardinals vs Colts
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y DAZN
Cowboys vs Panthers
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN
Patriots vs Saints
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y DAZN
Browns vs Steelers
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN
Titans vs Raiders
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN
49ers vs Buccaners
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN
Bengals vs Packers
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9, ViX, ESPN 4 y DAZN
Lions vs Chiefs
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, Disney+ y DAZN
NFL Semana 6: Hora y canal para ver el Monday Night
Con dos partidos termina el lunes 13 de octubre la actividad de la Semana 6 de la NFL.
Bills vs Falcons
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025
- Horario: 17:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4 y Disney+ y DAZN
Bears vs Commanders
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 3 y Disney+ y DAZN