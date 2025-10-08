La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 6; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 5 de la NFL en la que los Bills perdieron el invicto ante Patriots, siguen las acciones en la Semana 6.

NFL Semana 6: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 6 de la NFL será el jueves 9 de octubre, y sobre el emparrillado del MetLife Stadium se enfrentarán Eagles vs Giants.

Eagles vs Giants

Semana 6 de la NFL

Fecha: Jueves 9 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN

NFL Semana 6: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 6 de la NFL se jugarán el domingo 12 de octubre, destacando el duelo Lions vs Chiefs. Además del Broncos vs Jets, que se disputará en Inglaterra.

Broncos vs Jets

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX y NFL Network

Seahawks vs Jaguars

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 Y DAZN

Chargers vs Dolphins

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y DAZN

Rams vs Ravens

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX, ESPN 4 y DAZN

Cardinals vs Colts

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y DAZN

Cowboys vs Panthers

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN

Patriots vs Saints

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y DAZN

Browns vs Steelers

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN

Titans vs Raiders

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN

49ers vs Buccaners

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN

Bengals vs Packers

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9, ViX, ESPN 4 y DAZN

Lions vs Chiefs

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN, Disney+ y DAZN

NFL Semana 6: Hora y canal para ver el Monday Night

Con dos partidos termina el lunes 13 de octubre la actividad de la Semana 6 de la NFL.

Bills vs Falcons

Semana 6 de la NFL

Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025

Horario: 17:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4 y Disney+ y DAZN

Bears vs Commanders