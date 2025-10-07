Portugal vs Irlanda se enfrentan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de Cristiano Ronaldo.

El camino rumbo al Mundial 2026 continúa, y Portugal de Cristiano Ronaldo busca su tercera victoria cuando reciba a Irlanda en las eliminatorias europeas.

Portugal vs Irlanda: Día para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

El sábado 11 de octubre se miden Portugal vs Irlanda, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como protagonista.

Portugal vs Irlanda: Hora para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

El partido Portugal de Cristiano Ronaldo vs Irlanda se jugará a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Portugal vs Irlanda: Canal para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Portugal vs Irlanda, en las eliminatorias europeas.

Partido: Portugal vs Irlanda

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio José Alvalade

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Portugal y Cristiano Ronaldo al partido de eliminatorias europeas vs Irlanda?

Portugal de Cristiano Ronaldo ha ganado los dos partidos que ha disputado en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

En la pasada jornada de las eliminatorias mundialistas europeas, Portugal venció 3-2 a Hungría en calidad de visitante, con un gol de Cristiano Ronaldo.

El triunfo en Hungría se sumó al conseguido por marcador de 5-0 en Armenia, partido en el que Cristiano Ronaldo marcó dos goles.

Irlanda, rival de Portugal, se mantiene en el último lugar del sector eliminatorio con un punto.

Portugal encabeza el Grupo F de las eliminatorias europeas:

Portugal | 6 puntos

Armenia | 3 puntos

Hungría | 1 punto

Irlanda | 1 punto

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.