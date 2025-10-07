España vs Georgia se enfrentan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

El camino rumbo al Mundial 2026 sigue, y España va por otra victoria cuando recibe a la selección de Georgia.

España vs Georgia: Fecha para ver el partido de las eliminatorias europeas

El sábado 11 de octubre se miden España vs Georgia, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

España vs Georgia: Horario para ver el partido de las eliminatorias europeas

El partido España vs Georgia se jugará a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

España vs Georgia: ¿Dónde ver el partido de las eliminatorias europeas?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido España vs Georgia, en las eliminatorias europeas, el sábado 11 de octubre.

Partido: España vs Georgia

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega España al partido contra Georgia en las eliminatorias europeas?

En su anterior partido de eliminatorias europeas, España goleó 6-0 a Turquía para sumar su segunda victoria rumbo al Mundial 2026.

Antes, en su debut eliminatorio, España goleó 3-0 a Bulgaria, para situarse en la cima del Grupo E.

Georgia, rival en turno de España, derrotó 3-0 a Bulgaria en su anterior aparición en las eliminatorias euoropeas.

España integra el Grupo E de las eliminatorias europeas:

España | 6 puntos

Georgia | 3 puntos

Turquía | 3 puntos

Bulgaria | 0 puntos

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial, objetivo rumbo al que España camina con firmeza.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.