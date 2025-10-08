En las eliminatorias europeas se enfrentan Francia vs Azerbaiyán; te compartimos a qué hora y cómo ver a Kylian Mbappé.

El partido Francia vs Azerbaiyán será uno de los ocho programados en las eliminatorias mundialistas, el viernes 10 de octubre.

Francia vs Azerbaiyán: A qué hora ver a Kylian Mbappé en las eliminatorias europeas

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Francia vs Azerbaiyán, en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, cita a la que fue convocado Kylian Mbappé.

Francia vs Azerbaiyán: ¿Cómo ver a Kylian Mbappé en las eliminatorias europeas?

El partido Francia vs Azerbaiyán, en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, será transmitido por la señal de SKY Sports, dónde podría verse en acción a Kylian Mbappé.

Partido: Francia vs Azerbaiyán

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parque de los Príncipes

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Francia y Kylian Mbappé al partido contra Azerbaiyán en las eliminatorias europeas?

Francia venció 2-1 a Islandia en la anterior jornada de las eliminatorias europeas, partido en el que Kylian Mbappé anotó un gol.

Kylian Mbappé, quien salió lesionado en el partido más reciente del Real Madrid, es duda para alinear con Francia ante Azerbaiyán.

El técnico de Francia, Didier Deschamps, espera aún los reportes finales acerca de la lesión de tobillo de Kylian Mbappé, para determinar si podrá contar con el goleador.

Lo más probable es que Kylian Mbappé sea reservado para la visita a Islandia, pactada para el lunes 13 de octubre, aunque no se descarta verlo algunos minutos ante Azerbaiyán.

Kylian Mbappé es el segundo máximo goleador histórico de Francia con 52 goles, y necesita seis más para superar a Olivier Giroud como número uno.

¿Cómo va el Grupo D de las eliminatorias europeas que integran Francia y Azerbaiyán?

La selección de Azerbaiyán, rival de Francia en la siguiente jornada de las eliminatorias europeas, es último lugar del Grupo D que encabezan los galos.

Con seis puntos, Francia es líder del Grupo D, cinco unidades más que Azerbaiyán, por lo que la selección de Kylian Mbappé es amplia favorita para sumar los tres puntos en casa.

Así marcha el Grupo D de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026: