La boxeadora Mariana Barby Juárez defenderá su título plata supergallo del Consejo Mundial de Boxeo ante a la japonesa Tomomi Takano, el sábado 11 de octubre; te decimos la hora y canal para ver la función en Box Televisa.

La Unidad Deportiva Cuauhtémox, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, será la sede de la siguiente pelea de boxeo de Mariana Barby Juárez vs Tomomi Takano.

Mariana Juárez vs Tomomi Takano: Hora para ver Box Televisa el sábado 11 de octubre

A las 23 horas, tiempo del centro de México, está programada la transmisión en Box Televisa de la función que encabeza Mariana Barby Juárez vs Tomomi Takano, el sábado 11 de octubre.

Mariana Juárez vs Tomomi Takano: Canal para ver Box Televisa el sábado 11 de octubre

El Canal 5 transmitirá la pelea de boxeo entre las boxeadoras Mariana Barby Juárez y Tomomi Takano, el sábado 11 de octubre.

Pelea: Mariana Juárez vs Tomomi Takano

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Unidad Cuauhtémoc, Naucalpan

Transmisión: Canal 5

Mariana Juárez alista su retiro del boxeo profesional

La pelea contra la japonesa Tomomi Takano, que será transmitida en Box Televisa, será la penúltima de Mariana Juárez como boxeadora profesional, por lo que confía en llegar a su última cita aún como campeona del CMB.

“Sé que tengo una rival muy fuerte enfrente; las japonesas siempre son guerreras. Estoy muy contenta de regalarle a mi público una guerra arriba”, compartió Mariana Juárez.

Al ser cuestionada sobre su retiro, la Barby Juárez confirmó que en 2026 realizará su última pelea profesional. “Habíamos pensado que esta fuera la última, pero queremos que la despedida sea en el Monumento a la Revolución”, adelantó.

Por su parte, la retadora Tomomi Takano, agradeció la oportunidad con un mensaje en español para la campeona: “Muchas gracias a la Barby Juárez, gracias al WBC y a todos los que están aquí”.

Choque de trenes a través de Box Televisa

En la pelea semifinal que transmitirá Box Televisa, aparece el mexiquense Aarón de la Cruz, un temible noqueador en la división minimosca, que respaldará la batalla estelar entre Mariana Juárez y Tomomi Takano.

De la Cruz tendrá un reto mayúsculo cuando enfrente en choque de trenes al contendiente mundialista nicaragüense Reyneris Gutiérrez, en una batalla que podría catapultar al vencedor a lo más alto de la división.