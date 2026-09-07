La Liga Femenil BBVA informó que, debido a las condiciones climatológicas que imperan en la Ciudad de México, el partido de la Jornada 6 entre Atlante y FC Juárez fue reprogramado.

La intensa lluvia que ha caído al sur de la Ciudad de México provocó que la Liga Femenil BBVA decidiera que no se jugará el Atlante vs FC Juárez, que se disputaría en el CAR Atlante, ubicado en la zona conocida como El Ajusco.

“La determinación de no disputar el encuentro más tarde este lunes, obedece a los pronósticos meteorológicos, priorizando en todo momento la seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos y oficiales” Liga Femenil BBVA

¿Cuándo y a qué hora se juega el Atlante vs FC Juárez?

Este martes a las 12:00 horas, Atlante vs FC Juárez concluirán la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA en el CAR Atlante del Ajusco.

Atlante vs FC Juárez era uno de los dos partidos programados este lunes 7 de septiembre en el cierre de la Jornada 6.

En punto de las 19:06 horas, las escuadras de León y Puebla se enfrentarán en la cancha de La Fiera.

Atlante vs FC Juárez se jugará el martes 8 de septiembre (@atlantefem)

Atlante jugará dos partidos con poca diferencia de tiempo en la Liga Femenil BBVA

El hecho de que se haya reprogramado su partido de este lunes ante FC Juárez, el Atlante Femenil jugará con diferencia de pocos días dos encuentros.

Tras cumplir el compromiso ante el FC Juárez este martes 8 de septiembre, Atlante Femenil alistará su viaje a Guadalajara, donde enfrentará al Atlas el viernes 11 de septiembre en el inicio de la Jornada 7.