Querétaro vs Cruz Azul continuaron con las acciones este sábado en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con victoria para las cruzazulinas 2-0.

El partido Querétaro vs Cruz Azul fue uno de los juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Querétaro 0-2 Cruz Azul.

Querétaro vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las queretanas no pudieron hacerle daño a las cruzazulinas en el Estadio La Corregidora.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Cruz Azul:

Minuto 82: Gol de Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Minuto 85: Gol de Daniela Calderón (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

Querétaro y Cruz Azul jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Querétaro enfrentará a Puebla el domingo 13 de septiembre, mientras que Cruz Azul jugará contra Pumas el viernes 11 de septiembre.