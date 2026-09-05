Chivas vs Atlas continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria rojiblanca por 4-0.

El partido Chivas vs Atlas fue uno de los juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Chivas 4-0 Atlas.

Chivas vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Chivas vs Atlas de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las rojinegras no pudieron hacerle daño a las rojiblancas en el Estadio Akron.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Atlas:

Minuto 11: Gol de Jasmine Casárez (Chivas)

Minuto 36: Gol de Denise Castro (Chivas)

Minuto 73: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Minuto 77: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Atlas en la Liga Femenil BBVA?

Chivas y Atlas jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Atlas enfrentará al Atlante el viernes 11 de septiembre, mientras que Chivas jugará contra Rayadas el sábado 12 de septiembre.