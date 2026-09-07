Atlante vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 7 de septiembre.

Atlante vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlante 0-1 FC Juárez es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Atlante 0-1 FC Juárez.

Atlante vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs FC Juárez de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Atlante

  • Portera: Jennifer Amaro
  • Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
  • Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
  • Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez

FC Juárez

  • Portera: Emily Alvarado
  • Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza
  • Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez
  • Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey

Atlante vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlante vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el lunes 7 de septiembre a las 15:45 horas por Youtube.

  • Partido: Atlante vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026
  • Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: CAR Atlante, Cancha 1
  • Transmisión: Youtube