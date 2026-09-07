Atlante vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 7 de septiembre.
Atlante vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Atlante 0-1 FC Juárez es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Atlante 0-1 FC Juárez.
Atlante vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs FC Juárez de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Atlante
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
- Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez
FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez
- Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey
Atlante vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Atlante vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el lunes 7 de septiembre a las 15:45 horas por Youtube.
- Partido: Atlante vs FC Juárez
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante, Cancha 1
- Transmisión: Youtube