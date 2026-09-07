Atlante vs FC Juárez juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra visitante.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 7 de septiembre.

Atlante vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlante 0-1 FC Juárez es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Atlante 0-1 FC Juárez.

Atlante vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs FC Juárez de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Atlante

Portera: Jennifer Amaro

Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez

Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas

Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez

FC Juárez

Portera: Emily Alvarado

Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza

Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez

Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey

Atlante vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Atlante vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el lunes 7 de septiembre a las 15:45 horas por Youtube.