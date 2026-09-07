Tigres vs Santos continuaron con las acciones este sábado en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con victoria para las felinas 3-0.

El partido Tigres vs Santos fue uno de los juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026.

Las Amazonas cumplieron con el pronóstico y derrotaron al cuadro de La Comarca con goles de Maricarmen Reyes, María Sánchez y Alison González.

Marcador del partido: Tigres 3-0 Santos.

Tigres vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Tigres vs Santos de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las Guerreras no pudieron hacerle daño a las felinas en el Estadio Universitario.

Así fueron los goles del partido Tigres vs Santos:

Minuto 1: Gol de Maricarmen Reyes (Tigres)

Minuto 59: Gol de María Sánchez (Tigres)

Minuto 90+2: Gol de Alison González (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Santos en la Liga Femenil BBVA?

Tigres y Santos jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Tigres enfrentará al América el domingo 13 de septiembre, mientras que Santos jugará contra San Luis el domingo 13 de septiembre.