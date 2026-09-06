Necaxa vs San Luis continuaron con las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con triunfo de las potosinas.

El partido Necaxa vs San Luis fue uno de los tres juegos programados este sábado 5 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Necaxa 0-2 San Luis

Necaxa vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Necaxa vs San Luis de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las hidrocálidas salieron en busca de sus primeros puntos en el Grupo B del torneo.

San Luis, por su parte, llegó al duelo como tercer lugar del mismo sector con 9 unidades.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs San Luis:

Minuto 23: Gol de Daniela Delgado, quien con zurdazo en el centro del área marca el Necaxa 0-1 San Luis

Minuto 72: Segundo gol de San Luis para sellar la victoria

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y San Luis en la Liga Femenil BBVA?

Necaxa y San Luis volverán a jugar la Jornada 7 del Apertura 2026, que inicia el viernes 11 de septiembre.

Necaxa visita al FC Juárez el sábado 12 de septiembre, mientras que San Luis recibe a Santos Laguna el domingo 13 de septiembre.