La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América y Tigres como líderes de sus grupos con 18 puntos.

Grupo A

Tigres | 18 puntos Rayados | 15 puntos Toluca | 13 puntos FC Juárez | 9 puntos Cruz Azul | 9 puntos León | 6 puntos Santos Laguna | 6 puntos Atlante | 3 puntos Querétaro | 3 puntos

Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

América | 18 puntos Chivas | 12 puntos San Luis | 12 puntos Pumas | 9 puntos Pachuca | 7 puntos Tijuana | 6 puntos Atlas | 5 puntos Puebla 1 3 puntos Necaxa | 0 puntos

América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La competencia se prepara para la Jornada 7, que arrancará el viernes 11 de septiembre con dos partidos, y concluirá el lunes 14 de septiembre.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Chivas, Tigres y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 6:

Atlas 0-4 Chivas

Pumas 1-2 América

Necaxa 0-2 San Luis

Rayadas 5-1 Toluca

Tijuana 3-1 Pachuca

Querétaro 0-2 Cruz Azul

Tigres 3-0 Santos

Atlante vs FC Juárez

León vs Puebla

Fechas y horarios de la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 11 de septiembre al lunes 14 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 7:

Viernes 11 de septiembre

Cruz Azul vs Pumas | 19 horas

Atlas vs Atlante | 21:06 horas

Sábado 12 de septiembre

Chivas vs Rayadas | 17 horas

FC Juárez vs Necaxa | 19:06

Domingo 13 de septiembre

Puebla vs Querétaro | 12 horas

América vs Tigres | 17 horas

San Luis vs Santos | 17 horas

Lunes 14 de septiembre