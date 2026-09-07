La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América y Tigres como líderes de sus grupos con 18 puntos.
Grupo A
- Tigres | 18 puntos
- Rayados | 15 puntos
- Toluca | 13 puntos
- FC Juárez | 9 puntos
- Cruz Azul | 9 puntos
- León | 6 puntos
- Santos Laguna | 6 puntos
- Atlante | 3 puntos
- Querétaro | 3 puntos
Grupo B
Deportes
Cruz Azul gana 2-0 a Querétaro en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tigres vence 3-0 a Santos en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tijuana supera a Pachuca en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
San Luis sorprende a Necaxa y pelea su grupo en la Liga Femenil BBVA
Deportes
América domina a Pumas en el Clásico Capitalino de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Chivas gana el Clásico Tapatío ante Atlas en la Liga Femenil BBVA
- América | 18 puntos
- Chivas | 12 puntos
- San Luis | 12 puntos
- Pumas | 9 puntos
- Pachuca | 7 puntos
- Tijuana | 6 puntos
- Atlas | 5 puntos
- Puebla 1 3 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La competencia se prepara para la Jornada 7, que arrancará el viernes 11 de septiembre con dos partidos, y concluirá el lunes 14 de septiembre.
Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Chivas, Tigres y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 6:
- Atlas 0-4 Chivas
- Pumas 1-2 América
- Necaxa 0-2 San Luis
- Rayadas 5-1 Toluca
- Tijuana 3-1 Pachuca
- Querétaro 0-2 Cruz Azul
- Tigres 3-0 Santos
- Atlante vs FC Juárez
- León vs Puebla
Fechas y horarios de la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 11 de septiembre al lunes 14 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 7:
Viernes 11 de septiembre
- Cruz Azul vs Pumas | 19 horas
- Atlas vs Atlante | 21:06 horas
Sábado 12 de septiembre
- Chivas vs Rayadas | 17 horas
- FC Juárez vs Necaxa | 19:06
Domingo 13 de septiembre
- Puebla vs Querétaro | 12 horas
- América vs Tigres | 17 horas
- San Luis vs Santos | 17 horas
Lunes 14 de septiembre
- Toluca vs Tijuana | 18 horas
- Pachuca vs León | 19 horas