La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América y Tigres como líderes de sus grupos con 18 puntos.

Grupo A

  1. Tigres | 18 puntos
  2. Rayados | 15 puntos
  3. Toluca | 13 puntos
  4. FC Juárez | 9 puntos
  5. Cruz Azul | 9 puntos
  6. León | 6 puntos
  7. Santos Laguna | 6 puntos
  8. Atlante | 3 puntos
  9. Querétaro | 3 puntos
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 18 puntos
  2. Chivas | 12 puntos
  3. San Luis | 12 puntos
  4. Pumas | 9 puntos
  5. Pachuca | 7 puntos
  6. Tijuana | 6 puntos
  7. Atlas | 5 puntos
  8. Puebla 1 3 puntos
  9. Necaxa | 0 puntos
América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA
América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La competencia se prepara para la Jornada 7, que arrancará el viernes 11 de septiembre con dos partidos, y concluirá el lunes 14 de septiembre.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Chivas, Tigres y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 6:

  • Atlas 0-4 Chivas
  • Pumas 1-2 América
  • Necaxa 0-2 San Luis
  • Rayadas 5-1 Toluca
  • Tijuana 3-1 Pachuca
  • Querétaro 0-2 Cruz Azul
  • Tigres 3-0 Santos
  • Atlante vs FC Juárez
  • León vs Puebla

Fechas y horarios de la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 11 de septiembre al lunes 14 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 7:

Viernes 11 de septiembre

  • Cruz Azul vs Pumas | 19 horas
  • Atlas vs Atlante | 21:06 horas

Sábado 12 de septiembre

  • Chivas vs Rayadas | 17 horas
  • FC Juárez vs Necaxa | 19:06

Domingo 13 de septiembre

  • Puebla vs Querétaro | 12 horas
  • América vs Tigres | 17 horas
  • San Luis vs Santos | 17 horas

Lunes 14 de septiembre

  • Toluca vs Tijuana | 18 horas
  • Pachuca vs León | 19 horas