Tijuana vs Pachuca continuaron con las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con triunfo de las fronterizas.

El partido Tijuana vs Pachuca fue uno de los tres juegos programados este sábado 5 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Tijuana 3-1 Pachuca

Tijuana vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Tijuana vs Pachuca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las fronterizas salieron en busca de mejorar su cosecha de tres puntos en el Grupo B del torneo.

Pachuca, por su parte, llegó a la frontera con 7 unidades en la zona media del mismo pelotón femenil.

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Pachuca:

Minuto 8: Gol de Dana Sandoval para poner el Tijuana 1- 0 Pachuca

Minuto 21: Gol de Trudi Carter moviendo el marcador Tijuana 2-0 Pachuca

Minuto 28: Gol de Daniela Carrandi, quien aumentó la ventaja local Tijuana 3-0 Pachuca

Minuto 44: Gol de Chinwendu Ihezuo para acortar distancias, Tijuana 3-1 Pachuca

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

Tijuana y Pachuca volverán a jugar la Jornada 7 del Apertura 2026, que inicia el viernes 11 de septiembre.

Tijuana visita a Toluca el sábado 12 de septiembre, mientras que Toluca recibe a Tijuana el lunes 14 de septiembre.