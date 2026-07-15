Keir Starmer lamentó la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y reconoció el esfuerzo mostrado por el equipo durante el torneo.

Mediante un mensaje publicado en la red social X, Keir Starmer aseguró que el resultado fue doloroso para la afición, aunque destacó la entrega, pasión y compromiso demostrados por la selección.

Keir Starmer reacciona a derrota de Inglaterra ante Argentina

La Selección de Inglaterra cayó 2-1 frente a Argentina, resultado que puso fin a su participación mundialista y generó múltiples reacciones de respaldo entre autoridades y aficionados.

Keir Starmer, Primer Ministro del Reino Unido, se dijo “devastado” por el resultado, pero destacó el papel de Inglaterra en el Mundial 2026.

Keir Starmer (Instagram | @ Keir_Starmer)

Inglaterra abrió el marcador gracias a Anthony Gordon, quien aprovechó un centro preciso de Morgan Rogers para adelantar momentáneamente a los Tres Leones.

Argentina reaccionó durante la segunda mitad con un disparo de Enzo Fernández desde fuera del área, suficiente para equilibrar un encuentro muy disputado.

Cuando parecía que el partido se extendería, Lautaro Martínez anotó de cabeza en el tiempo añadido tras un servicio de Lionel Messi.

Después del encuentro, varios aficionados cuestionaron las decisiones tácticas del entrenador Thomas Tuchel a las afueras del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Pese al resultado, los mensajes de Keir Starmer y del príncipe William coincidieron en reconocer el compromiso del plantel y agradecer el esfuerzo realizado durante el Mundial 2026.