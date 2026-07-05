El “¿Y si sí?" llegó hasta Kozo Honsei, el embajador de Japón, quien hace su apuesta por México contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Junto al embajador de Japón se puede ver a todo el cuerpo diplomático de la Embajada en CDMX, apoyando fuertemente a México en su duelo ante Inglaterra del Mundial 2026.

Embajador de Japón apoya a México contra Inglaterra en el Mundial 2026

En un video subido a la cuenta de X del embajador de Japón, Kozo Honsei, afirma que él va con México en su duelo contra Inglaterra del Mundial 2026.

¿Y si sí? Yo digo que sí!!

No hay que dudar! Es su mundial, vamos México!! ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/3bm9H34OxC — Embajador del Japón en México (@embjpmx) July 5, 2026

El embajador de Japón menciona que al estar en casa no habría que dudar y lanza la frase “Yo digo que sí”, a favor de México en su partido ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Acto seguido, vemos a todo el cuerpo diplomático con atuendos “mexicanos”, dando todo su apoyo para que la Selección Nacional gane uno de los duelos más importantes en su historia.

Con lo cual, México gana un nuevo aliado en este importante compromiso, el cual tiene a prácticamente todo el país paralizado de la emoción y en la expectativa.

Japón se unió a México contra Inglaterra por su gran experiencia en el Mundial 2026

El apoyo del embajador de Japón a México contra Inglaterra no es gratuito, se debe en gran parte a la buena experiencia que se llevaron aficionados y el cuadro nipón del país.

Pues amaron el hecho de que México siempre apoyó a Japón en todos sus encuentros, por lo que ahora hacen lo mismo con su duelo ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Obviamente, todos los aficionados japoneses quieren que México siga avanzando y sea la gran sorpresa en el Mundial 2026.

Además, la emoción aumenta porque este será el último partido de la competencia que se dispute en México.