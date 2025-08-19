El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el AEK de Orbelín Pineda en playoffs de la Conference League; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht recibe al AEK en la ida de playoffs de la Conference League, con la participación del Chino Huerta y Orbelín Pineda, con sus respectivos equipos.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Conference League?

El Chino Huerta y el Anderlecht reciben al AEK el jueves 21 de agosto, en playoffs de la Conference League.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Conference League

A las 12 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Anderlecht vs AEK, partido en el que el Chino Huerta busca otro gol.

Canal para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en partido de la Conference League

El partido Anderlecht vs AEK en la Conference League no tiene transmisión confirmada para México.

Partido: Anderlecht vs AEK

Fase: Playoffs de la Conference League

Fecha: Jueves 21 de agosto de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lotto Park

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Anderlecht a los playoffs de la Conference League?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, y también quieren seguir avanzando en la Conference League.

En la Conference League, el Anderlecht eliminó al Sheriff con marcador global de 4-1.

El Chino Huerta ha jugado los dos primeros partidos de la Conference League, así que es muy probable que inicie como titular ante el AEK.

¿Cómo quedó el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta llega motivado al partido de playoffs de la Conference League, en el que el Anderlecht se medirá con AEK.

El domingo 17 de agosto, el Anderlecht del Chino Huerta venció 2-0 al Dender, partido en el que el mexicano anotó un gol.

Con esa victoria, el Anderlecht del Chino Huerta llegó a 9 puntos en el tercer lugar de la Liga de Bélgica.