Real Madrid debuta en LaLiga de España. Este martes 19 de agosto enfrenta al Osasuna en juego que corresponde a la Jornada 1 de la temporada 2025-26.

Indudablemente, el Real Madrid parte como amplio favorito; sin embargo, el cuadro merengue también llega con dudas en cuanto a su funcionamiento de la mano de Xabi Alonso.

Este partido ante Osasuna marca el debut oficial del DT español en LaLiga, a donde recién llegó para hacerse cargo del Real Madrid luego de su gran paso por el Bayer Leverkusen.

Real Madrid vs Osasuna en vivo: Inicia el partido

Inician los primeros 45 minutos del partido Real Madrid vs Osasuna. Los merengues buscan su primera victoria en LaLiga.

Real Madrid vs Osasuna en vivo: Listas las alineaciones

Alineación del Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Brahim Díaz, Mbappé y Vinicius Jr.

Alineación Osasuna: Herrera, Juan Cruz, Torró, Moncayola, Aimar, Rubén García, Budimir, Rosier, Boyomo, Bretones y Catena.