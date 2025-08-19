Mateo Chávez y el AZ Alkmaar enfrentan en playoffs de la Conference League a Levski Sofia; te damos el día, hora y canal para ver al mexicano.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez encara los playoffs de la Conference League con el objetivo de calificar a la fase final de la competencia.

Día para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

Mateo Chávez y AZ Alkmaar visitan a Levski Sofia en el partido de ida de los playoffs de la Conference League, el jueves 21 de agosto de 2025.

Hora para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

A las 12 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Levski Sofia vs AZ Alkmaar, en la ida de los playoffs de la Conference League, con la posible participación del mexicano Mateo Chávez.

Canal para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

El partido de ida de los playoffs de la Conference League, Levski Sofia vs AZ Alkmaar, no tiene confirmada una transmisión en México para ver a Mateo Chávez.

Partido: Levski Sofia vs AZ Alkmaar

Fase: Partido de ida de los playoffs de la Conference League

Fecha: Jueves 21 de agosto de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional Vasil Levski

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la ida de los playoffs de la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez venció con marcador global de 4-0 al Vaduz, en la tercera ronda de la Conference League.

Mateo Chávez ha logrado sumar varios minutos en la Conference League, por lo que será muy probable que arranque como titular en los playoffs contra Levski Sofia.

¿Cómo quedó el AZ Alkmmar en la Eredivisie?

El AZ Alkmaar empató 2-2 con el Volendam en la Jornada 2 de la Eredivisie, partido al que Mateo Chávez ingresó de cambio.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar suman 4 puntos en el quinto lugar de la Eredivisie, torneo en el que confían en dar la pelea por los primeros lugares.