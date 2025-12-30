Con cuatro partidos arranca el 4 de enero el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Consulta las fechas y dónde ver todos los partidos de la Jornada 1.
Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.
Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:
Domingo 4 de enero de 2026
- Chivas vs San Luis
- Pumas vs Querétaro
- Necaxa vs Tigres
- Rayadas vs Puebla
Lunes 5 de enero de 2026
- León vs Cruz Azul
- Toluca vs Tijuana
- Santos vs América
Martes 6 de enero de 2026
- Atlas vs Pachuca
- Mazatlán vs FC Juárez
Liga MX Femenil: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?
Las plataformas Amazon Prime Video, VIX, Tubi y FOX One transmitirán los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido.
Domingo 4 de enero de 2026
- Chivas vs San Luis | Amazon Prime Video, FOX One y Tubi
- Pumas vs Querétaro | ViX
- Necaxa vs Tigres | ViX
- Rayadas vs Puebla | ViX
Lunes 5 de enero de 2026
- León vs Cruz Azul | FOX One y Tubi
- Toluca vs Tijuana | ViX
- Santos vs América | FOX One y Tubi
Martes 6 de enero de 2026
- Atlas vs Pachuca | FOX One y Tubi
- Mazatlán vs FC Juárez | FOX One y Tubi
Fechas clave del calendario de la Liga MX Femenil en su Clausura 2026
El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil vivirá un momento especial en la Jornada 4, ya que se disputará jornada doble, marcando la primera de cuatro fechas de este tipo programadas en el torneo.
El primer Clásico del Clausura 2026 será el Clásico Capitalino en la Jornada 6, cuando América reciba a Pumas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Mientras que Chivas vs América, en el Clásico Nacional se miden el 22 de febrero en la Jornada 10.
El calendario del Clausura 2026 también contempla juegos en Fecha FIFA en las jornadas 7, 11 y 15.
Estas son los partidos imperdibles en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:
- Jornada 6 | América vs Pumas (1 de febrero)
- Jornada 8 | América vs Cruz Azul (9 de febrero)
- Jornada 8 | Pumas vs Chivas (10 de febrero)
- Jornada 9 | Clásico Tapatío | Chivas vs Atlas (15 de febrero)
- Jornada 10 | Clásico Nacional | Chivas vs América (22 de febrero)
- Jornada 14 | Tigres vs América (25 de marzo)
- Jornada 14 | Pachuca vs Rayadas (27 de marzo)
- Jornada 16 | Tigres vs Chivas (5 de abril)
- Jornada 17 | Rayadas vs Tigres (24 de abril)
¿Cuándo se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?
Las fechas para el inicio de la Liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2026 aún no están definidas, peor la Jornada 17 se disputará los días 24 y 25 de abril.
El calendario considera el Final Four de la Concacaf donde participarán América y Pachuca entre el 20 y 24 de mayo.
Inicio del Clausura 2026: Domingo 4 de enero de 2026
- Jornadas a disputar: 17
- Última Jornada: 24 y 25 de abril
- Inicio de Liguilla del Clausura 2026: Por definir