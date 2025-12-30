Con cuatro partidos arranca el 4 de enero el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Consulta las fechas y dónde ver todos los partidos de la Jornada 1.

Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs San Luis

Pumas vs Querétaro

Necaxa vs Tigres

Rayadas vs Puebla

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul

Toluca vs Tijuana

Santos vs América

Martes 6 de enero de 2026

Atlas vs Pachuca

Mazatlán vs FC Juárez

Liga MX Femenil: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Las plataformas Amazon Prime Video, VIX, Tubi y FOX One transmitirán los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido.

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs San Luis | Amazon Prime Video, FOX One y Tubi

Pumas vs Querétaro | ViX

Necaxa vs Tigres | ViX

Rayadas vs Puebla | ViX

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul | FOX One y Tubi Toluca vs Tijuana | ViX Santos vs América | FOX One y Tubi

Martes 6 de enero de 2026

Atlas vs Pachuca | FOX One y Tubi

Mazatlán vs FC Juárez | FOX One y Tubi

Fechas clave del calendario de la Liga MX Femenil en su Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil vivirá un momento especial en la Jornada 4, ya que se disputará jornada doble, marcando la primera de cuatro fechas de este tipo programadas en el torneo.

El primer Clásico del Clausura 2026 será el Clásico Capitalino en la Jornada 6, cuando América reciba a Pumas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Mientras que Chivas vs América, en el Clásico Nacional se miden el 22 de febrero en la Jornada 10.

El calendario del Clausura 2026 también contempla juegos en Fecha FIFA en las jornadas 7, 11 y 15.

Estas son los partidos imperdibles en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:

Jornada 6 | América vs Pumas (1 de febrero)

Jornada 8 | América vs Cruz Azul (9 de febrero)

Jornada 8 | Pumas vs Chivas (10 de febrero)

Jornada 9 | Clásico Tapatío | Chivas vs Atlas (15 de febrero)

Jornada 10 | Clásico Nacional | Chivas vs América (22 de febrero)

Jornada 14 | Tigres vs América (25 de marzo)

Jornada 14 | Pachuca vs Rayadas (27 de marzo)

Jornada 16 | Tigres vs Chivas (5 de abril)

Jornada 17 | Rayadas vs Tigres (24 de abril)

¿Cuándo se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?

Las fechas para el inicio de la Liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2026 aún no están definidas, peor la Jornada 17 se disputará los días 24 y 25 de abril.

El calendario considera el Final Four de la Concacaf donde participarán América y Pachuca entre el 20 y 24 de mayo.

Inicio del Clausura 2026: Domingo 4 de enero de 2026