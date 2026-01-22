Tigres vs Atlas juegan en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil. Revisa con detalle cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

Partido: Tigres vs Atlas

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 24 de enero de 2026

Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

Tigres vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de Liga MX Femenil?

El sábado 24 de enero de 2026 arranca la Jornada 5 del Torneo de Clausura 2026 la Liga MX con tres partidos, y estelar serán entre las Amazonas de Tigres y Atlas.

Tigres vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?

El partido Tigres vs Atlas iniciará a las 20:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.

¿Cómo llegan Tigres y Atlas al partido de la Jornada 5 de Liga MX Femenil?

Aunque Tigres no ha tenido el mejor inicio posible en la Liga MX Femenil, 6 puntos separan a las Amazonas de Atlas, por lo que son favoritas para ganar en la Jornada 5.

Tigres suma 7 puntos en el lugar 9 de la tabla de posiciones; mientras que Atlas ocupa el sitio 15 con una unidad en su cuenta.

Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX del Clausura 2026

Con tres partidos inicia la Jornada 5 de la Liga MX el sábado 24 de enero.

Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX:

Sábado 24 de enero

San Luis vs Tijuana | 16:30 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 18 horas

Tigres vs Atlas| 20:06 horas

Domingo 25 de enero

Puebla vs Chivas | 12 horas

Pumas vs Santos | 12 horas

América vs Mazatlán | 17 horas

Lunes 26 de enero