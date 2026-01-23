Tigres vs Atlas se enfrentarán en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los felinos.
Tigres vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil
El pronóstico del partido Tigres vs Atlas es una victoria de 2-0 de los felinos sobre el conjunto de los Zorros, en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.
- Pronóstico: Tigres 2-0 Atlas
Tigres vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Atlas, que se jugará el sábado 24 de enero en el Estadio Universitario.
Tigres
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Victoria López, Liliana Fernández y Sonia Vásquez
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Deneisha Blackwood y Mitsy Ramírez
- Delanteras: Natalia Macías, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry
Atlas
- Portera: Karol Contreras
- Defensas: Delgado, Jasso, Saínz y Hernández
- Mediocampistas: Saravia, Acevedo, Maldonado y Huerta
- Delanteras: Cerén y Nakulenge
Tigres vs Atlas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil
El sábado 24 de enero de 2026 sigue la actividad de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil con tres partidos, entre ellos el Tigres vs Atlas.
El partido Tigres vs Atlas inicia a las 20:06 horas, tiempo del centro de México, el sábado 24 de enero de 2026.
Tigres vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?
El partido Tigres vs Atlas iniciará a las 20:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Atlas
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 24 de enero de 2026
- Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan Tigres y Atlas al partido de la Jornada 5 de Liga MX Femenil?
Aunque Tigres no ha tenido el mejor inicio posible en la Liga MX Femenil, 6 puntos separan a las Amazonas de Atlas, por lo que son favoritas para ganar en la Jornada 5.
Tigres suma 7 puntos en el lugar 9 de la tabla de posiciones; mientras que Atlas ocupa el sitio 15 con una unidad en su cuenta.
Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX del Clausura 2026
Con tres partidos inicia la Jornada 5 de la Liga MX el sábado 24 de enero.
Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX:
Sábado 24 de enero
- San Luis vs Tijuana | 16:30 horas
- FC Juárez vs Cruz Azul | 18 horas
- Tigres vs Atlas | 20:06 horas
Domingo 25 de enero
- Puebla vs Chivas | 12 horas
- Pumas vs Santos | 12 horas
- América vs Mazatlán | 17 horas
Lunes 26 de enero
- Querétaro vs Toluca | 17 horas
- Necaxa vs Pachuca | 18 horas
- León vs Rayadas | 19:06 horas