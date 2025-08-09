León vs Rayados se miden en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos pronóstico y posibles alineaciones del partido entre James Rodríguez y Sergio Ramos.
León vs Rayados se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX, con el atractivo especial de ver en acción a James Rodríguez y Sergio Ramos.
León vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
La necesidad de puntos de León hacen que el pronóstico del partido contra Rayados sea favor de La Fiera, con apretado marcador de 2-1.
León vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
León buscará los tres puntos ante Rayados, en la Jornada 4 de la Liga MX, con esta posible alineación.
- Óscar Jiménez
- Iván Moreno
- Stiven Barreiro
- Adonis Frías
- Ángel Estrada
- Salvador Reyes
- Fernando Beltrán
- Nicolás Fonseca
- James Rodríguez
- Rodrigo Echeverría
- Etson Ayón
Rayados va por la victoria a León con esta posible alineación, en la Jornada 4 de la Liga MX.
- Santiago Merle
- Érick Aaguirre
- Stefan Medina
- Víctor Guzmán
- Sergio Ramos
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Jesús Corona
- Iker Fimbres
- Roberto de la Rosa
- Lucas Ocampos
León vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
León vs Rayados juegan el lunes 11 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 4 del Apertura 2025.
León vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
León vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.
Las señales de Tubi, Caliente TV y FOX, transmitirán el partido León vs Rayados.
- Partido: León vs Rayados
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Tubi, Caliente TV y FOX
¿Cómo llegan León y Rayados al partido de la Jornada 4 de la Liga MX?
León llega a la Jornada 4 de la Liga MX con 3 puntos, en el lugar 16 de la tabla general del Apertura 2025.
En la Jornada 3 de la Liga MX, León perdió 1-3 con Cruz Azul, y está obligado a sumar los tres puntos contra Rayados.
Rayados ganó 3-1 al Atlas en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.
Con 6 puntos, Rayados se ubica en el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de León.