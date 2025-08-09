León vs Rayados se miden en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos pronóstico y posibles alineaciones del partido entre James Rodríguez y Sergio Ramos.

León vs Rayados se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX, con el atractivo especial de ver en acción a James Rodríguez y Sergio Ramos.

León vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

La necesidad de puntos de León hacen que el pronóstico del partido contra Rayados sea favor de La Fiera, con apretado marcador de 2-1.

León vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León buscará los tres puntos ante Rayados, en la Jornada 4 de la Liga MX, con esta posible alineación.

Óscar Jiménez Iván Moreno Stiven Barreiro Adonis Frías Ángel Estrada Salvador Reyes Fernando Beltrán Nicolás Fonseca James Rodríguez Rodrigo Echeverría Etson Ayón

Rayados va por la victoria a León con esta posible alineación, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Santiago Merle Érick Aaguirre Stefan Medina Víctor Guzmán Sergio Ramos Gerardo Arteaga Jorge Rodríguez Jesús Corona Iker Fimbres Roberto de la Rosa Lucas Ocampos

León vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Rayados juegan el lunes 11 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 4 del Apertura 2025.

León vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de Tubi, Caliente TV y FOX, transmitirán el partido León vs Rayados.

Partido: León vs Rayados

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi, Caliente TV y FOX

¿Cómo llegan León y Rayados al partido de la Jornada 4 de la Liga MX?

León llega a la Jornada 4 de la Liga MX con 3 puntos, en el lugar 16 de la tabla general del Apertura 2025.

En la Jornada 3 de la Liga MX, León perdió 1-3 con Cruz Azul, y está obligado a sumar los tres puntos contra Rayados.

Rayados ganó 3-1 al Atlas en la Jornada 3 de la Liga MX, previo a su participación en la Leagues Cup 2025.

Con 6 puntos, Rayados se ubica en el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, posición que defenderá en la cancha de León.