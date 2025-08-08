La Jornada 4 de la Liga MX continúa con el partido San Luis vs Cruz Azul; te decimos a qué hora y dónde ver a La Máquina.

Cruz Azul aún no olvida la goleada que le asestó el Seattle Sounders en la Leagues Cup, así que busca recuperar la confianza en la Liga MX, venciendo a San Luis.

San Luis vs Cruz Azul: A qué hora ver a La Máquina en la Jornada 4 de la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul se enfrentan el lunes 11 de agosto en la Jornada 4 de la Liga MX.

A las 21:05 horas está pactado el silbatazo inicial del partido San Luis vs Cruz Azul.

San Luis vs Cruz Azul es el último partido programado en la Jornada 4 de la Liga MX.

San Luis vs Cruz Azul: ¿Dónde ver a La Máquina en la Jornada 4 de la Liga MX?

La plataforma Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azul, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: San Luis vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llega San Luis a la Jornada 4 de la Liga MX vs Cruz Azul?

San Luis suma 3 puntos en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX, así que necesita sumar la victoria en casa ante Cruz Azul.

En la Jornada 3 de la Liga MX, previo a enfrentar la Leagues Cup 2025, San Luis perdió 3-4 con Chivas.

San Luis necesita hacer que pese su cancha para poder pelear por la calificación en el Apertura 2025, y el partido contra Chivas será una buena prueba para sus alcances.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 4 de la Liga MX vs San Luis?

Golpeado llega Cruz Azul a la Jornada 4 de la Liga MX, en la que visitará a San Luis.

Cruz Azul no ganó en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025, y se llevó la mayor goleada del torneo, 0-7 ante Seattle Sounders.

En la Liga MX, Cruz Azul marcha en el quinto lugar de la tabla con 5 puntos, y venció a León en la Jornada 3 de la competencia.