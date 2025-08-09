San Luis vs Cruz Azul chocan en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Cruz Azul es uno de dos partidos programados el lunes 11 de agosto, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX.

San Luis vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de Liga MX

El pronóstico del partido San Luis vs Cruz Azul es que La Máquina sacará un punto tras enpatar 2-2 con los potosinos, en la Jornada 4 de la Liga MX.

San Luis vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

San Luis saltará a su cancha con esta posible alineación, para recibir a La Máquina del Cruz Azul.

Andrés Sánchez Román Torres Acosta Juanpe Ramírez Eduardo Águila Juan Manuel Sanabria Rodrigo Dourado Sébastien Salles-Lamonge Oscar Macías Mateo Klimowicz Yan Phillipe Oliveira Lemos João Pedro

Cruz Azul visitará la cancha de San Luis con esta posible alineación.

Kevin Mier Nacho Rivero Willer Ditta Gonzalo Piovi Erik Lira Carlos Rotondi Carlos Rodríguez Lorenzo Faravelli José Paradela Mateusz Bogusz Ángel Sepúlveda

San Luis vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul juegan el lunes 11 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2025, a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Las plataformas Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azul, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: San Luis vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llegan San Luis y Cruz Azul a la Jornada 4 de la Liga MX?

San Luis suma 3 puntos en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX, así que necesita sumar la victoria en casa ante Cruz Azul.

En la Jornada 3 de la Liga MX, previo a enfrentar la Leagues Cup 2025, San Luis perdió 3-4 con Chivas.

Cruz Azul no ganó en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025, y se llevó la mayor goleada del torneo, 0-7 ante Seattle Sounders.

En la Liga MX, Cruz Azul marcha en el quinto lugar de la tabla con 5 puntos, y venció a León en la Jornada 3 de la competencia.