San Luis vs Cruz Azul chocan en la Jornada 4 del Apertura 2025; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Cruz Azul es uno de dos partidos programados el lunes 11 de agosto, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX.
San Luis vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de Liga MX
El pronóstico del partido San Luis vs Cruz Azul es que La Máquina sacará un punto tras enpatar 2-2 con los potosinos, en la Jornada 4 de la Liga MX.
San Luis vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
San Luis saltará a su cancha con esta posible alineación, para recibir a La Máquina del Cruz Azul.
- Andrés Sánchez
- Román Torres Acosta
- Juanpe Ramírez
- Eduardo Águila
- Juan Manuel Sanabria
- Rodrigo Dourado
- Sébastien Salles-Lamonge
- Oscar Macías
- Mateo Klimowicz
- Yan Phillipe Oliveira Lemos
- João Pedro
Cruz Azul visitará la cancha de San Luis con esta posible alineación.
- Kevin Mier
- Nacho Rivero
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Erik Lira
- Carlos Rotondi
- Carlos Rodríguez
- Lorenzo Faravelli
- José Paradela
- Mateusz Bogusz
- Ángel Sepúlveda
San Luis vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
San Luis vs Cruz Azul juegan el lunes 11 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2025, a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.
Las plataformas Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azul, en la Jornada 4 de la Liga MX.
- Partido: San Luis vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfonso Lastras
- Transmisión: Disney+ y ESPN 2
¿Cómo llegan San Luis y Cruz Azul a la Jornada 4 de la Liga MX?
San Luis suma 3 puntos en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX, así que necesita sumar la victoria en casa ante Cruz Azul.
En la Jornada 3 de la Liga MX, previo a enfrentar la Leagues Cup 2025, San Luis perdió 3-4 con Chivas.
Cruz Azul no ganó en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025, y se llevó la mayor goleada del torneo, 0-7 ante Seattle Sounders.
En la Liga MX, Cruz Azul marcha en el quinto lugar de la tabla con 5 puntos, y venció a León en la Jornada 3 de la competencia.