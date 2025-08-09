Santos vs Chivas es uno de los partidos que se juegan el domingo 10 de agosto en la Jornada 4 de la Liga MX; te damos el pronóstico y posibles alineaciones.
Chivas va por su segundo triunfo en la Liga MX, en busca de una mejor posición en la tabla general del Apertura 2025.
Santos vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico del partido Santos vs Chivas es un empate, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX.
Santos vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Santos recibirá con esta posible alineación a Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.
- Carlos Acevedo
- Harold Ortega
- Kevin Balanta
- Bruno Amione
- José Abella
- Javier Güémez
- Aldo López
- Emmanuel Echeverría
- Ramiro Sordo
- Anthony Lozano
- Fran Villalba
Chivas quiere ligar victorias en la Liga MX, y lo intentará con esta posible alineción ante Santos.
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Omar Govea
- Erick Gutiérrez
- Bryan González
- Roberto Alvarado
- Cade Cowell
- Alan Pulido
Santos vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
A las 20:05 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.
Las plataformas ViX y TUDN, además del Canal 5, serán la señales en las que se podrá ver el partido Santos vs Chivas.
- Partido: Santos vs Chivas
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025
- Horario: 20:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5
¿Cómo llegan Santos y Chivas a la Jornada 4 de la Liga MX vs Chivas?
Santos perdió 0-1 con Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2025 de la Liga MX, con que perdió la fuerza con la que había iniciado el torneo.
Con 3 puntos en su cuenta, Santos ocupa el lugar 11 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.
Chivas suma 3 puntos en el lugar 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque tiene un partido pendiente, el de la Jornada 1 contra Tigres.
Con marcador de 4-3, Chivas venció al Atlético de San Luis en la Jornada 3 para apoderarse de sus primeros puntos en el Apertura 2025.