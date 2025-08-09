Santos vs Chivas es uno de los partidos que se juegan el domingo 10 de agosto en la Jornada 4 de la Liga MX; te damos el pronóstico y posibles alineaciones.

Chivas va por su segundo triunfo en la Liga MX, en busca de una mejor posición en la tabla general del Apertura 2025.

Santos vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico del partido Santos vs Chivas es un empate, como parte de la Jornada 4 de la Liga MX.

Santos vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Santos recibirá con esta posible alineación a Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Carlos Acevedo Harold Ortega Kevin Balanta Bruno Amione José Abella Javier Güémez Aldo López Emmanuel Echeverría Ramiro Sordo Anthony Lozano Fran Villalba

Chivas quiere ligar victorias en la Liga MX, y lo intentará con esta posible alineción ante Santos.

Raúl Rangel Daniel Aguirre Luis Romo José Castillo Richard Ledezma Omar Govea Erick Gutiérrez Bryan González Roberto Alvarado Cade Cowell Alan Pulido

Santos vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

A las 20:05 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Las plataformas ViX y TUDN, además del Canal 5, serán la señales en las que se podrá ver el partido Santos vs Chivas.

Partido: Santos vs Chivas

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 20:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

¿Cómo llegan Santos y Chivas a la Jornada 4 de la Liga MX vs Chivas?

Santos perdió 0-1 con Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2025 de la Liga MX, con que perdió la fuerza con la que había iniciado el torneo.

Con 3 puntos en su cuenta, Santos ocupa el lugar 11 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Chivas suma 3 puntos en el lugar 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque tiene un partido pendiente, el de la Jornada 1 contra Tigres.

Con marcador de 4-3, Chivas venció al Atlético de San Luis en la Jornada 3 para apoderarse de sus primeros puntos en el Apertura 2025.