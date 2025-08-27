La Liga MX continúa su Jornada 7 con el partido León vs Querétaro; te compartimos cuándo y dónde ver el partido de James Rodríguez.

León de James Rodríguez repite como local en la Jornada 7 de la Liga MX, con la necesidad de vencer a Querétaro.

León vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de James Rodríguez en la Jornada 7 de Liga MX?

La Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa el sábado 30 de agosto de 2025 con cuatro partidos, siendo León vs Querétaro el estelar del día.

James Rodríguez y León son amplios favoritos para sumar los tres puntos, aunque el Querétaro ha mejorado y buscará confirmarlo en la Jornada 7 de la Liga MX.

León vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de James Rodríguez en la Jornada 7 de Liga MX?

León vs Querétaro se medirán a partir de las 17 horas en el Estadio León, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Las señales de Caliente TV, FOX y Tubi transmitirán el partido León vs Querétaro el sábado 30 de agosto.

Partido: León vs Querétaro

Fase: Jornada 7 del Apertura 2025

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV, FOX y Tubi

¿Cómo llega el León de James Rodríguez a la Jornada 7 de la Liga MX?

El León de James Rodríguez llega a la Jornada 7 de la Liga MX en un momento bajo en su rendimiento, luego de empatar ante Pachuca en la Jornada 6.

Con el punto sumado en su cancha, León llegó a 7 puntos en el lugar nueve de la clasificación general.

Es vital para León ganar en la Jornada 7, pues de no hacerlo se rezagará en la pelea por la calificación.

¿Cómo va Querétaro en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El Querétaro, rival de León en la Jornada 7 de la Liga MX, logró la victoria en su partido de la anterior jornada, 3-2 sobre San Luis.

Con los tres puntos ganados en su cancha, el Querétaro llegó a 4, aunque se mantiene en la parte baja de la tabla general del Apertura 2025.