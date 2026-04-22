Atlas FC tendría nuevo dueño y se trata de José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol, según ha revelado David Medrano.

De esta manera, una de las multipropiedades de la Liga MX llegaría a su fin, pues Grupo Orlegi vendería Atlas FC al empresario José Miguel Bejos y se quedaría solo con Santos Laguna.

Con este movimiento, el futbol mexicano le daría entrada a un nuevo nombre que ya ha tenido éxitos en el mundo del béisbol y golf.

José Miguel Bejos sería nuevo dueño de Atlas FC

De acuerdo con la información compartida por David Medrano, Grupo Orlegi reunió a su gente el martes 21 de abril para informarles que Atlas FC fue vendido a José Miguel Bejos.

Según la misma fuente, José Miguel Bejos y Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, tuvieron reuniones en España para negociar la venta de Atlas FC.

Debido a la actividad del equipo a media semana, la directiva rojinegra decidió posponer el anuncio oficial de la venta y se podría dar el próximo viernes 24 de abril.

¿Atlas FC jugará en Puebla tras su venta?

Según David Medrano, es poco probable que Atlas FC cambie de sede con la llegada de José Miguel Bejos, quien podría ser el nuevo dueño del equipo rojinegro.

La marca de Atlas FC está sumamente arraigada en Guadalajara, por lo que un cambio de sede podría afectar, sobre todo en este proceso de transición.

Así que, de momento, se espera que Atlas FC siga jugando en el Estadio Jalisco recibiendo a su afición jornada a jornada.