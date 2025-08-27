En la Jornada 7 de la Liga MX, Santos vs Tigres se enfrentan en el Estadio Corona el sabado 30 de agosto; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Santos vs Tigres será el segundo partido en iniciar el sábado 30 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Santos vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

El sábado 30 de agosto, Santos vs Tigres juegan el partido de la Jornada 7 de Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Corona será el escenario del partido Santos vs Tigres, una visita complicada para el equipo de Guido Pizarro.

Santos vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

La plataforma TUDN transmitirá el partido Santos vs Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 7de la Liga MX.

Partido: Santos vs Tigres

Fase: Jornada 7de la Liga MX

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: TUDN

¿Cómo llega Santos al partido de la Jornada 7 de Liga MX?

Santos perdió 1-2 en la cancha del FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga MX, así que necesita ganar en casa ante Tigres.

Santos suma 6 puntos en el lugar 11 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

No perder puntos en su cancha es vital para el equipo Santos, si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del torneo.

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 5 de la Liga MX?

La Jornada 6 de la Liga MX enfrentó a Tigres con Mazatán en el Estadio El Encanto, escenario donde estos equipos empataron 2-2.

Con el punto sumado en Mazatlán, Tigres llegó a 10 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.

Cabe recordar que Tigres tiene pendiente el partido de la Jornada 1 vs Chivas, duelo que fue programado para jugarse en el mes de septiembre.

Tras ser eliminado de la Leagues Cup 2025, Tigres tiene como prioridad buscar el título del Apertura 2025.