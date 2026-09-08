León vs Puebla se enfrentaron en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 5-2.

El partido León vs Puebla fue el partido programado para cerrar la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA y la gran protagonist de la noche fue Nayely Bolaños, quien encaminó el triunfo con doblete.

Marcador del partido: León 5-2 Puebla

León vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Al partido León vs Puebla de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las esmeraldas llegaron con 6 puntos en el sexto lugar del Grupo A.

Puebla y sus 3 puntos enfrentó a León como penúltimo lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido León vs Puebla:

Minuto 7: Gol de Nayely Bolaños (León)

Minuto 25: Gol de Brina Micheels (Puebla)

Minuto 39: Gol de Nayely Bolaños (León)

Minuto 44: Gol de Rubi Soto (León)

Minuto 66: Gol de Itzell Alemán (León)

Minuto 76: Gol de Abígail Martínez (Puebla)

Minuto 84: Gol de Fer Pinilla (León)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Puebla en la Liga Femenil BBVA?

León y Puebla jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026, que inicia el viernes 11 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, León enfrentará a Pachuca el lunes 14 de septiembre, mientras que Puebla recibirá a Querétaro el domingo 13 de septiembre.