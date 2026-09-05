Pumas vs América continuaron con las acciones este viernes en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con victoria para las Águilas 1-2.

El partido Pumas vs América fue uno de los juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Pumas 1-2 América.

Pumas vs América: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Pumas vs América de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las azulcremas no pudieron hacerle daño a las universitarias en el Estadio Olímpico Universitario.

Así fueron los goles del partido Pumas vs América:

Minuto 18: Gol de Stephanie Ribeiro (Pumas)

Minuto 42: Gol de Geyse (América)

Minuto 89: Gol de Geyse (América)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y América en la Liga Femenil BBVA?

Pumas y América jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Pumas enfrentará a Cruz Azul el viernes 11 de septiembre, mientras que América jugará contra Tigres el domingo 13 de septiembre.