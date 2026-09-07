León vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 7 de septiembre a las 19:06 horas por FOX One y Tubi.

Partido: León vs Puebla

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: FOX One y Tubi

León vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 7 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs Puebla.

León vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El partido León vs Puebla podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

Partido: León vs Puebla

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van León y Puebla en la Liga Femenil BBVA?

León suma 6 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es quinto lugar de la competencia.

Por su parte, Puebla tiene 3 puntos en el octavo lugar de la tabla de posiciones del torneo.