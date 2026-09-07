Borussia Dortmund vs Villarreal se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 13 horas por HBO Max.
La Champions League 2026-27 inicia con seis partidos el martes 8 de septiembre, entre ellos la visita del Villarreal al Borussia Dortmund.
Entre el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre se juegan el resto de los partidos de la primera jornada de la Champions League.
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Real Madrid vs Inter de Milán: Hora y canal para ver la Jornada 1 de la Champions League
- Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Signal Iduna Park
- Transmisión: HBO Max
Borussia Dortmund vs Villarreal: Fecha para ver la Jornada 1 de la Champions League
El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Borussia Dortmund vs Villarreal.
Borussia Dortmund vs Villarreal: Horario para ver la Jornada 1 de la Champions League
El partido Borussia Dortmund vs Villarreal iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.
- Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Signal Iduna Park
- Transmisión: HBO Max