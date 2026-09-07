Borussia Dortmund vs Villarreal se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 13 horas por HBO Max.

La Champions League 2026-27 inicia con seis partidos el martes 8 de septiembre, entre ellos la visita del Villarreal al Borussia Dortmund.

Entre el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre se juegan el resto de los partidos de la primera jornada de la Champions League.

Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Signal Iduna Park

Transmisión: HBO Max

Borussia Dortmund vs Villarreal: Fecha para ver la Jornada 1 de la Champions League

El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Borussia Dortmund vs Villarreal.

Borussia Dortmund vs Villarreal: Horario para ver la Jornada 1 de la Champions League

El partido Borussia Dortmund vs Villarreal iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Signal Iduna Park

Transmisión: HBO Max



