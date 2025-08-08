Después de 25 años, América dejó de ser vestido por Nike para regresar a Adidas y, aunque la afición estaba nerviosa por el cambio de marca para las indumentarias de su equipo, los nuevos jerseys han sido bien recibidos.

Para el diseño del uniforme de local del América, Adidas se inspiró en el mítico uniforme utilizado por las apodadas “Abejas Africanas” en la década de los 90’s, tenía plumas rojas, negras y azules que salen del cuello del jersey.

Además de que a la afición de las Águilas les agradó el trabajo realizado por la marca alemana en su regreso, la indumentaria del equipo también fue reconocida fuera de México, ya que recientemente fue incluida en el Top-10 de los uniformes más bonitos de la próxima temporada.

Jersey del América es reconocido como uno de los más bonitos del mundo

Bleacher Report, medio norteamericano especializado en deportes y cultura deportiva hizo un ranking sobre los jerseys más bonitos de equipos de futbol de cara a la próxima temporada y la de América aparece en el listado.

“El amarillo brillante resalta antes de que notes el diseño de águila que hace referencia al diseño clásico de 1994 a 1996 que muchos aficionados recuerdan…”, se lee en la explicación de porque eligieron el jersey del América en el top-5.

Victor Dávila con el Club América. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

Por delante del uniforme de las Águilas en el ránking aparecen el jersey de vistiante del Napoli, el uniforme del Espanyol de Barcelona también de visitante, la indumentaria del 75 aniversario del Olympique de Lyon y el alternativo de la Roma.

Uniforme del América no es el único de la Liga MX que aparece en el ranking

Además del uniforme de local del América, otra indumentaria diseñada por Adidas y de otro equipo de la Liga MX aparece en el listado realizado por Bleacher Report de los jerseys más bonitos de la temporada 2025/2026.

Ozziel Herrera con Fernando Gorriarán. (Carlos Ramirez / MEXPSORT)

Y es que el uniforme de visitante de Tigres que es azul y que tiene una silueta de un tigre de fondo aparece en el número 8 del listado, por delante de los uniformes de visitante de Ajax y Arsenal.