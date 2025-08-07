Hoy jueves 7 de agosto por fin llega a su final la primera fase de la Leagues Cup 2025, donde Chivas, FC Juárez, Rayados y Cruz Azul tendrán actividad.
Lamentablemente para Chivas, Cruz Azul y Rayados, los tres equipos llegan a su último partido ya eliminados, mientras que el FC Juárez aún tiene posibilidades.
Los equipos de la Liga MX que ya están asegurados en cuartos de final son Toluca, Pachuca y Tigres.
Estos son los partidos de la Leagues Cup de hoy jueves 7 de agosto:
- Cincinnati vs Chivas - 17:00 horas
- Rayados vs Charlotte - 17:30 horas
- New York Red Bulls vs FC Juárez - 17:30 horas
- Cruz Azul vs Colorado - 18:30 horas
- LA Galaxy vs Santos Laguna - 21:15 horas