Hoy jueves 7 de agosto por fin llega a su final la primera fase de la Leagues Cup 2025, donde Chivas, FC Juárez, Rayados y Cruz Azul tendrán actividad.

Lamentablemente para Chivas, Cruz Azul y Rayados, los tres equipos llegan a su último partido ya eliminados, mientras que el FC Juárez aún tiene posibilidades.

Los equipos de la Liga MX que ya están asegurados en cuartos de final son Toluca, Pachuca y Tigres.

Estos son los partidos de la Leagues Cup de hoy jueves 7 de agosto: