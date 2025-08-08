A un año del Mundial 2026, la Selección Mexicana busca rivales de primera categoría, y qué mejor que el campeón del mundo, Argentina. Además de que es su mayor verdugo en Mundiales.

La Selección Mexicana se enfrentará a Argentina en octubre en la Fecha FIFA de ese mes. La fecha aún no está confirmada, pero es entre el 8 y el 14, según Gaston Edul.

Esta será la primera vez que se enfrenten luego del partido en Qatar 2022 en fase de grupos. La vez que Messi anotó un golazo para darle la victoria a su equipo.

La Selección Argentina vuelve a jugar contra México.

La gira de China no se hace.

Argentina - México en Chicago.

Se va a jugar entre el 8 y 14 de octubre. pic.twitter.com/UqcXqSjP5C — Gastón Edul (@gastonedul) August 7, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información