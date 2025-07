La Leagues Cup 2025 arranca con la participación de 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes de la MLS; te compartimos cuáles son los partidos imperdibles de la fase de grupos del torneo.

Divididos en dos grupos, los 18 equipos de la MLS se miden con los 18 clubes de la Liga MX en la fase de grupos de la Leagues Cup 2025.

Cada equipo jugará 3 partidos en la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, y al terminó de esa etapa, los cuatro mejores de cada liga avanzarán a los octavos de final del torneo.

Leagues Cup 2025: Los partidos imperdibles de la fase de grupos del torneo

El martes 29 de julio inicia la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, y a continuación de compartimos cuáles son los partidos imperdibles rumbo a los octavos de final del torneo.

El martes 29 de julio destaca el partido Pachuca vs San Diego, que significará el reencuentro de Hirving Lozano con los Tuzos, club en el que inició su carrera profesional.

Pachuca vs San Diego | 29 de julio | 21 horas | Apple TV

Leagues Cup 2025: Pumas y América debutan en el torneo

El debut de Inter Miami de Lionel Messi vs Atlas, Pumas vs Orlando City, así como América vs Real Salt Lake, son los partidos imperdibles en el segundo día de actividades de la Leagues Cup 2025, el miércoles 30 de julio.

Inter Miami vs Atlas | 30 de julio | 17:30 horas | Apple TV

Pumas vs Orlando City | 30 de julio | 18 horas | Apple TV

América vs Real Salt Lake | 30 de julio |19:30 horas | Apple TV

Leagues Cup 2025: Rayados, Chivas y Cruz Azul se presentan en la competencia

Rayados, Chivas y Cruz Azul, tres de los equipos más importantes de la Liga MX, se presentan en la Leagues Cup 2025, el jueves 31 de julio de 2025.

Rayados enfrenta a Cincinnati; Chivas a New York RB y Cruz Azul vs Seattle Sounders, en otros partidos imperdibles de la Leagues Cup 2025.

Rayados vs Cincinnati | 31 de julio | 17 horas | Apple TV

Chivas vs New York RB | 31 de julio | 17:30 horas | Apple TV

Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio | 20:30 horas | Apple TV

Leagues Cup 2025: Partidos imperdibles de la Jornada 2 del torneo

Los partidos NYC FC vs León, Tigres vs San Diego del “Chucky” Lozano, Minnesota vs América y LA Galaxy vs Cruz Azul destacan como partidos imperdibles en la jornada 2 de la Leagues Cup 2025, que inicia el viernes 1 de agosto.

NYC FC vs León | 1 de agosto | 16 horas | Apple TV

Tigres vs San Diego | 1 de agosto | 21 horas | Apple TV

Minnesota vs América | 2 de agosto | 19 horas | TUDN y Apple TV

LA Galaxy vs Cruz Azul | 3 de agosto | 20:30 horas | Apple TV

Leagues Cup 2025: Partidos imperdibles de la Jornada 3

En la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 se definirán a los equipos que avanzarán a los octavos de final de la competencia.

Estos son los partidos imperdibles de la Jornada 3 en la Leagues Cup 2025.