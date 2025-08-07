Como parte de su preparación de cara a la temporada 2025/2026, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo está de gira en Portugal y hoy se enfrentaron en un partido de exhibición al Rio Ave, donde el Bicho anotó un hat-trick.

Frente a cientos de aficionados, Cristiano Ronaldo marcó tres goles con el Al-Nassr en el partido amistoso, pero en una de sus anotaciones el festejó se robó los reflectores, pues el astro portugués hizo un gesto que poca gente entendió.

Además de realizar su celebración, CR7 festejó su primer gol del partido con coraje e hizo un movimiento con sus manos que hizo que un sector de la afición pensara que estaba molesto, mientras que otros aseguran que hizo referencia a la creación de la jugada.

Cristiano Ronaldo marca hat-trick en partido de pretemporada con Al-Nassr

En su natal Portugal, Cristiano Ronaldo demostró una vez más que la calidad no tiene fecha de caducidad y a sus 40 años marcó un hat-trick en el penúltimo partido de preparación del Al-Nassr de cara a la temporada 2025/2026.

El primer gol de Cristiano Ronaldo, en el que hizo un gesto raro con las manos en la celebración, cayó tras una gran jugada colectiva del Al-Nassr que terminó con una pared entre el Bicho y Joao Felix.

⚽ | Second goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo 🐐

44’ | ⏱️

pic.twitter.com/0Myev3qBRI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025

Su segunda anotación cayó tras un gran centro de Wesley que CR7 definió con un cabezazo en el área del Rio Ave. Su tercer tanto de la noche vino desde los once pasos ya que marcó de penal al minuto 68 del juego.

⚽ | Third goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo 🐐

63’ | ⏱️ pic.twitter.com/BZIk3MW4h3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025

🚨 CRISTIANO RONALDO HAS SCORED A HAT-TRICK! pic.twitter.com/RbO477v9KO — TC (@totalcristiano) August 7, 2025

Se cumplen 12 años del primer “Siuuu”: La mítica celebración de Cristiano Ronaldo

Justo este jueves 7 de agosto, se cumplieron 12 años de la primera vez que Cristiano Ronaldo realizó por primera vez el “Siuuu”, festejo que ha patentado y que se convirtió en uno de los más populares en la historia del futbol.

En un partido amistoso que se jugó en el 2013, Cristiano Ronaldo marcó un golazo de cabeza para el Real Madrid luego de ganarle por arriba a la defensa del Chelsea y realizó por primera vez su mítica celebración.

HOY HACE 12 AÑOS.



El PRIMER SIU DE LA HISTORIA que hizo Cristiano Ronaldo. 🥹🐐pic.twitter.com/arc0mUW61c — MT2 (@madrid_total2) August 7, 2025

Hoy en día, el “Siuuu” se ha convertido en una celebración que otros futbolistas e incluso atletas de otros deportes realizan, lo que habla del impacto que ha tenido la figura de Cristiano Ronaldo a nivel mundial.