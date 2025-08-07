Ya van 3 ediciones de la Leagues Cup con el formato actual, y en todas ellas, Chivas ha hecho el ridículo. Vamos a ver un dato que deja muy mal parado al Rebaño.

Han pasado varios entrenadores en las Chivas, y ninguno de ellos ha roto esta marca negativa en la League Cup. Por si se lo pregunta, antes sí existía un torneo llamado de la misma forma, pero no los cuentan oficialmente.

La MLS y la Liga MX decidieron hacer un nuevo estilo en 2023, aunque ha sufrido modificaciones, básicamente es la misma esencia. Todos contra todos.

Lo que se debe destacar, es que los equipos de la liga mexicana van con mucha desventaja, pues tienen que hacer viajes muy largos, y siempre están de visita, por lo que los entrenadores se han quejado en numerosas ocasiones.

La nueva humillación a Chivas: El dato que deja en ridículo al Rebaño Sagrado en Leagues Cup

Como vimos, ya van 3 ediciones de la Leagues Cup actual. En estos 3 años, Chivas no ha logrado ganar un solo partido en los 90 minutos.

Lo peor es que ningún equipo de la Liga MX tiene esa marca negativa. Veamos, en 8 partidos que ha disputado las Chivas, no han conseguido la victoria en ninguno, tienen 5 derrotas y 3 empates.

Incluso, Querétaro o Puebla han ganado en más de una ocasión. El equipo con más encuentros ganados es Tigres (9), Toluca (7) y en tercer lugar Pumas (5).

Chicharito Hernández, jugador de Chivas. (Mexsport)

El terrible desempeño de Chivas en la Leagues Cup 2025 y todavía tiene una esperanza

Ahora pasemos a ver cómo le ha ido a las Chivas en esta Leagues Cup. Hasta el momento ha disputado 2 partidos, contra New York RB y Charlotte FC.

El primer encuentro de Chivas, vs New York RB, lo perdió en el último minuto. Contra Charlotte fue un poco lo mismo, pues les empataron y se fueron a penales, en los cuales, el Rebaño ganó.

Aunque este 7 de agosto, el Guadalajara podría acabar con esta mala racha contra Cincinnati. Lo que sí es que el equipo mexicano ya está eliminado.