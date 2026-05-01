El futbolista de Chivas, Brian Gutiérrez, es una de las sorpresas en la Selección Mexicana y gracias a su buen futbol dentro del Rebaño Sagrado, el jugador es pretendido por el Copenhague de la liga de Dinamarca.

De acuerdo con el periodista de TNT Sports, Pepe del Bosque, el jugador Brian Gutiérrez que fue convocado en la lista de Javier Aguirre de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, está en la mira del Copenhague y por otro club de la Bundesliga.

Brian Gutiérrez se uniriá a la lista de mexicanos que han emigrado a Europa

Brian Gutiérrez fue el fichaje de Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, llegó sin grandes reflectores al conjunto rojiblanco.

Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, ahora es seguido de cerca por clubes europeos como el Copenhague, ya que ha tenido una gran temporada con las Chivas, equipo que terminó segundo de la tabla general y se clasificó a la Liguilla de la Liga MX.

“Brian Gutiérrez está siendo seguido muy de cerca por un equipo de la Bundesliga, de la parte media baja de la tabla, y por Copenhague. Algo que le ha gustado de Brian Gutiérrez que habla perfecto inglés, fue formado en Chicago Fire, y que tiene una mentalidad tremenda. Todavía no hablan con Brian Gutiérrez, la directiva y gente cercana al Copenhague, pero ya mandaron a seguirlo. Ya hay reportes de él, hasta tres reportes para seguir a Brian Gutiérrez”, dijo el periodista de TNT Sports sobre el interés del club de Dinamarca.

Brian Gutiérrez está en la mira del Copenhague y podría salir tras el Mundial 2026. (Montserrat Téllez)

¿Cómo le ha ido a Brian Gutiérrez con las Chivas en la Liga MX?

Brian Gutiérrez se convirtió en una pieza importante para las Chivas en el Clausura 2026 a tal punto de que su presencia en el campo de juego es muy importante para la plantilla dirigida por Gabriel Milito.

Brian Gutiérrez sumó 16 partidos jugados en el Clausura 2026, anotando dos goles, dos asistencias y con 854 minutos de juego.