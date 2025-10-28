El pasado domingo 26 de octubre se disputó una edición más del clásico español entre el FC Barcelona y Real Madrid, donde los merengues se llevaron el triunfo de 2-1 y después de este resultado el cuadro culé tomó una drástica medida contra Lamine Yamal.

El juvenil estrella del FC Barcelona ha acaparado los reflectores en los últimos días ya sea por sus acciones polémicas fuera de la cancha o por sus controvertidas declaraciones donde se autodenomina como el rey.

Incluso antes del partido ante el Real Madrid, Lamine en tono burlón le recordó a los fans merengue el 4-0 de la temporada pasada pero dentro de la cancha el joven no apareció.

Alerta en el FC Barcelona por la medida que acaban de tomar contra Lamine Yamal

La reciente derrota ante el Real Madrid fue un duro golpe para el FC Barcelona en donde tras el 2-1 de los merengues uno de los jugadores más señalados fue Lamine Yamal quien realizó unas declaraciones que no habrían caído nada bien a la directiva blaugrana.

Además por si fuera poco el resultado que obtuvieron en su visita al Santiago Bernabéu, una vez finalizado el partido, Lamine se hizo de palabras con algunos jugadores importantes en el vestidor del Real Madrid.

Es por ello que en días recientes Yamal, ha estado en el ojo de la polémica y preocupados por las acciones y palabras de su jugador la directiva del FC Barcelona se habría reunido con Jorge Mendes, representante del juvenil para externar las preocupaciones del equipo.

Lamine: "No pienses mucho que vas a perder"



Ibai: "Y tú tienes que marcar en el Bernabéu"



Lamine: "Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?" pic.twitter.com/FTjBwnH2YE — Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025

Mendes habría entendido de la mejor forma que Lamine necesita corregir la forma en la que el extremo se maneja de forma pública por lo que de acuerdo con el Chiringuito este martes cancelaron la entrevista que tenía con el streamer AmineMaTue, con el fin de que no haga mucho ruido fuera de las canchas.

¿Qué dijo Lamine Yamal previo al Clásico de Real Madrid vs FC Barcelona?

Horas antes de que se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Español, el enfrentamiento más esperado entre el Real Madrid y el FC Barcelona, toda la atención se centró en Lamine Yamal y sus polémicas declaraciones.

Tanto en sus redes sociales como en una transmisión en vivo con Ibai Llanos, Lamine estuvo calentando el clásico con declaraciones que ahora le han traído una ola de críticas tras la derrota del pasado fin de semana.

“Tampoco pienses mucho que vas a perder”, dice Lamine sobre la apuesta para el Clásico. “Tienes que marcar en el Bernabéu”, contestó Ibai, a lo que el jugador del Barca le respondió “eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez que fui... ¿cuánto? 0-4”.