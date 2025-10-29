Lamine Yamal se convirtió en la estrella del FC Barcelona de inmediato, así que todo lo que sucede a su alrededor atrapa la atención. Es el caso de una terrible lesión que tendría su carrera condicionada y ha puesto en alarma al club.

En las últimas semanas, Lamine Yamal ha perdido el protagonismo que lo llevó a pelear por el Balón de Oro gracias a sus enormes actuaciones con el FC Barcelona, y una terrible lesión sería la causa.

¿Cuál es la terrible lesión de Lamine Yamal que tendría su carrera condicionada?

Lamine Yamal sufre desde hace algunas semanas de pubalgia, lesión que provoca dolor constante en la zona del pubis y la ingle al estrella del FC Barcelona, condicionando su nivel en la cancha.

Cuidar y sobre todo, no forzar su recuperación, es el objetivo del FC Barcelona en relación a la lesión que sufre Lamine Yamal, situación que ha provocado que el futbolista haya estado ausente durante varios partidos.

El rendimiento de Lamine Yamal con el FC Barcelona ha bajado por terrible lesión

El rendimiento de Lamine Yamal ha bajado, eso es claro, lo que ha afectado notablemente su protagonismo en el FC Barcelona que pelea por el campeonato de LaLiga y por calificar a octavos de final en la Champions League.

En cuatro de los últimos siete partidos del FC Barcelona en LaLiga, Lamine Yamal no ha jugado, y la pubalgia que padeces es la razón de su ausencia.

Para no ir más lejos, el partido contra el Real Madrid, en la jornada más reciente de LaLiga, fue una tarde complicada para Lamine Yamal, quien prácticamente no podía correr debido a su dolor.

¿Cuál es el futuro de Lamine Yamal con la lesión que sufre?

El doctor Pedro Luis Ripoll, especialista en el tema, habló para Cadena SER acerca de la pubalgia que sufre Lamine Yamal, del FC Barcelona.

“Se caracteriza por un dolor que resta al jugador casi el 50 por ciento de su capacidad de desplazamiento, que es exactamente lo que vimos en el Clásico”, señaló el médico respecto al funcionamiento de Lamine Yamal con el FC Barcelona.

El traumatólogo explicó que, el jugador no tira casi a puerta, se desplaza con dificultad y estira constantemente, debido a que la pubalgia es un dolor invalidante que permite disputar los partidos, pero no al nivel óptimo.