La selección de España logró su pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Bélgica, pero la actuación de su joven estrella Lamine Yamal ha quedado lejos de las expectativas.

El extremo del FC Barcelona, que llegó al torneo tras superar una lesión en el tendón de la corva, solo ha marcado un gol en todo el certamen, frente a Arabia Saudita.

Pese a ser titular en la mayoría de los partidos, Lamine Yamal no ha logrado acercarse a los líderes de goleo como Messi, Mbappé o Haaland.

Lamine Yamal ( Aric Becker / AFP / AFP)

Lamine Yamal sigue lejos de expectativas en el Mundial 2026; solo ha marcado un gol

La feroz lucha por el campeonato de goleo del Mundial 2026 se mantiene en vilo debido a que los líderes, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland siguen avanzando en el certamen.

Muy de cerca aparece Harry Kane y un poco más atrás Ousmane Dembélé, nombres que se esperaba dieran un gran Mundial 2026, a diferencia de Lamine Yamal que no ha logrado despegar.

Mbappé, Messi y Haaland lideran tabla de goleadores del Mundial 2026 (Eduardo Díaz)

Y es que el extremo derecho del Futbol Club Barcelona y de la selección española, no ha cumplido con las expectativas al sumar solo un gol durante todo el torneo.

Fue durante el segundo partido de “La Furia Roja”, en el que derrotó por un marcador de 4-0 a Arabia Saudita, que Lamine Yamal se estrenó como anotador en el Mundial 2026.

Sin embargo y a pesar de que luego de se encuentro el delantero de ascendencia marroquí ha sido titular en el resto de partidos, no ha logrado sumar más goles a su cuenta personal.

Lamine Yamal llegó al Mundial 2026 bajo cuidado por lesión

Cabe destacar que previo al Mundial 2026, el 22 de abril de 2026 en un partido del FC Barcelona contra el Celta, Lamine Yamal sufrió una lesión que encendió las alarmas de la selección española.

El extremo de 18 años de edad, se rompió el tendón de la corva izquierda, por lo que no vio más actividad oficial en busca de protegerlo de cara al Mundial 2026.

Lamine Yamal marcó gol ante Arabia Saudita (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Tras la lesión, Lamine Yamal se mantuvo durante 28 días bajo tratamiento y readaptación antes de reaparecer durante el partido de España vs Cabo Verde, en el que jugó solo 19 minutos.

Aún bajo cuidados médicos, el jugador disputó medio tiempo ante Arabia Saudita, ante el que logró marcar su primer y hasta el momento único gol que lo mantiene lejos de los líderes de goleo.