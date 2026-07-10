España vs Bélgica se midieron por el pase a las semifinales del Mundial 2026, este viernes 10 de julio en la ciudad de Los Ángeles, con triunfo de La Roja con marcador de 2-1.

Marcador: España 2-1 Bélgica

España arrancó el partido con amplio dominio ante Bélgica, pero con el paso de los minutos, La Roja perdió fuerza y el primer tiempo terminó en igualdad.

Unai Simón, portero de España, recibió su primer gol en el Mundial 2026, tanto que revitalizó a la selección de Bélgica.

España vs Bélgica: así se definió el pase a semifinales del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrascaron en un duelo clásico entre selecciones europeas, en el Mundial 2026.

Aunque España tomó ventaja, cuando mejor jugaba recibió un golpe de Bélgica que empató las acciones.

Al final, España recibió el premio a su insistencia para sellar el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido España vs Bélgica:

Minuto 30: Gol de Fabián Ruiz para darle la ventaja a España vs Bélgica

Minuto 41: Gol de Charles De Ketelaere para terminar con la racha sin tantos en contra de España

Minuto 70: El portero de Bélgica Thibaut Courtois deja el juego por lesión

Minuto 88: Mikel Merino le da el triunfo a España 2-1 Bélgica

España sufrió para eliminar a Bélgica en el Mundial 2026 (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

¿Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial 2026?

Tras eliminar a Bélgica, España jugará en la semifinales del Mundial 2026 ante Francia.

España jugará el martes 14 de julio ante Francia en el Estadio de Dallas, por el pase a la final del Mundial 2026.