Lamine Yamal dio el triunfo al FC Barcelona sobre Celta de Vigo con un gol de penalti, pero encendió las alarmas al salir lesionado este miércoles 22 de abril.

El delantero de 18 años habría sufrido una rotura en el isquiotibial izquierdo, lo que lo dejaría fuera el resto de la temporada y pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026 con España.

Aunque se esperan pruebas médicas para confirmar el diagnóstico, la posible baja preocupa tanto al club como a la selección nacional.

¿Podrá recuperarse Lamine Yamal para jugar el Mundial 2026?

Lamine Yamal se habría lesionado el isquiotibial izquierdo lo que provocó su salida de la cancha, y de confirmarse, una baja de hasta cinco semanas con el FC Barcelona, perdiéndose el resto de la temporada.

Esa es la peor noticia para el FC Barcelona, pero un mal augurio también para la Selección de España, quien tiene en Lamine Yamal a una de las figuras con las que piensa pelear por el título del Mundial 2026.

La lesión de Lamine Yamal apunta a rotura del isquiotibal izquierdo, con lo que diría adiós a LaLiga y peligra su participación en el inicio del Mundial 2026.

Este jueves se le harán pruebas para determinar el alcance de la lesión.

Lamine se fue directo al vestuario con el dolor.

Lamine Yamal salió de cambió tras lesionarse (Joan Monfort / AP)

¿Cómo fue la lesión de Lamine Yamal con el FC Barcelona?

Lamine Yamile anotó el primer gol del FC Barcelona vs Celta de Vigo a los 40 minutos, pero de inmediato pidió su cambió y se dejó caer a la cancha.

Así, el triunfo del FC Barcelona que lo consolida camino al título de LaLiga, se vio ensombrecido por la lesión de Lamine Yamal.

Lamine Yamal confía en su juventud y capacidad de recuperación, para llegar al Mundial 2026 con España, que no dudará en convocarlo.