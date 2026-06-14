El presidente de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, lanzó un desafío para Lamine Yamal, quien es uno de los jugadores a seguir en el Mundial 2026.

Y es que luego de que Marruecos le sacara el empate a Brasil, el mandatario del futbol marroquí declaró que le gustaría enfrentar a España en una final para demostrar que Lamine Yamal se equivocó al decidir jugar para dicha selección.

“Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien”, declaró el presidente de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, sobre el joven futbolista.

¿Lamine Yamal pudo haber jugado para Marruecos?

El presidente de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, lanzó el comentario irónico para Lamine Yamal durante una entrevista para la plataforma Aljazeera360, en donde subrayó su respeto por la elección del futbolista nacido en España, aunque no dudó en lanzar el mensaje para el futbolista.

Lamine Yamal es de padre marroquí, sin embargo, el futbolista decidió jugar para España pese a que la Federación de Marruecos intentó con insistencia convencer al jugador del FC Barcelona.

Presidente de Federación de Marruecos desafía a Lamine Yamal en pleno Mundial 2026. (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

La Federación de Marruecos tuvo varias reuniones con Lamine Yamal, pero finalmente no logró convencerlo y el futbolista optó por la selección española.

Presidente de Marruecos destacó la proyección para atraer grandes estrellas

El presidente de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, atribuyó el exito de la selección en los últimos años a la mejora de las infraestructuras de entrenamiento y el vínculo emocional de los jugadores con el país de sus padres.

“Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores”, añadió Fouzi Lekjaa, quien afirmó que respeta la decisión de Lamine Yamal de elegir a España sobre Marruecos.